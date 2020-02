Crear sin tabúes

Según Rufo Caballero, podría ser el nuevo monstruo del arte cubano. Hay quienes piensan que es contestatario, irreverente, provocador en su arte; otros lo tildan de loco, excéntrico… pero lo cierto es que Elvis Céllez González es un cuestionador incansable a través de su obra.

En su natal Minas de Matahambre dio sus primeras señales de lo que quería ser. Ver a su madre hacer trabajos de bordado y de corte y costura lo inspiraron de alguna forma a dedicarse a las artes visuales, y no se equivocó al elegir: luego de terminar el servicio militar rechazó la carrera pedagógica que le había llegado y formó parte de una matrícula de 15 alumnos de la escuela de artes plásticas que abría en Pinar del Río.

«Me gradué en el ‘96, empecé a crear basado en lo que traía de la escuela, pero mi idea fue hacer algo relacionado con el abstraccionismo, el cubismo y el expresionismo. Esa ha sido mi tendencia, aparte de estudiar por supuesto las vanguardias artísticas: el action painting, entre otras. Asumí códigos de esas tendencias y a partir de ahí comencé a realizar mi trabajo.

«Algunos dicen que soy irreverente. En realidad, lo primero para mí es hacer una obra con la que me sienta bien. Cuestiono, critico, pretendo poner en la palestra situaciones que pasan, que pueden ser del contexto cubano o internacional. Los seres humanos tienen cierta conexión, las preocupaciones a veces suelen ser las mismas, lo diferente está en cómo el artista lo expresa, eso entra en la originalidad: cómo un tema que se ha abordado varias veces lo refuncionalizas, o sea, todos ven el mismo fenómeno, pero se interpreta diferente».

Usar el texto en las piezas es un elemento que caracteriza su arte, pues su objetivo es ponerlo en función del cuadro y que así sugiera una historia.

«Ahí entra la cocreación. El texto es muy ambiguo, lo de irreverente lo pone el público. Lo bueno de la obra es que tenga polisemia, debate, ese es el sentido. Siempre se ha hablado de la subjetividad del arte. Soy de los que piensa que también debe buscar un objetivo. En mi caso es cuestionar algo, si no se soluciona, al menos lo plantee, esa es la función del arte. Y a quien le sirva el sayo que se lo ponga».

Autorrepresentarse es otra de las pistas que Elvis deja al público. Si bien insiste en que hubo grandes como Van Gogh o Frida Khalo que se convirtieron en referente del autorretrato como una forma de sacar cosas al mundo desde la intimidad del artista, «si vas a hacer algo social, son tus puntos de vista y quién mejor que tú como modelo para expresarlo. En ocasiones la gente piensa que uno está siendo agresivo, contestatario».

Los textos y trabajos polémicos como los que forman parte de la serie Clonación le han abierto puertas y también espacios que lo apartan del cliché de ser el artista que pinta mineros.

«Cuando pintas a un hombre sin ropa no connotas. Puede ser cualquiera como ser humano. Venimos al mundo desnudos. Me autorrepresento para jugar con eso y hacer un discurso.

«Hago una obra bastante optimista, para que haya mejoramiento, por eso es que el artista cuestiona, porque siempre se puede cambiar. Cuando tengo que decir las cosas, las digo. No escondo nada. Hay piezas que son bastante directas, otras más metafóricas. Se me ha acusado de ser muy directo. Hay que ser sincero con uno mismo, no ser hipócrita con lo que haces. En la obra no me callo nada, por eso a veces molesta».

Minas de Matahambre lo vio nacer, ha sido testigo de su crecimiento profesional, de sus aciertos y desaciertos. Aún lo contempla en su taller, con su arte.

«Es donde guardo mis mejores recuerdos. Es donde nací, ahí está mi familia, pero también está lo peor: la pérdida de mi madre, de amigos. Mi vida ha sido allí. No es que no quiera estar en otros lugares, pero es que me atrae para crear.

Además en los pueblos chiquitos ves más los fenómenos sociales que se diluyen en las ciudades grandes. Lo difícil es vivir en un lugar y que no en-tiendan lo que haces.

«Las Minas está en calma, la gente es bastante amistosa, hay muy bellos paisajes. Todo eso me ayuda a crear, me siento cómodo trabajando allí. Es un pueblo que no sé si se ha sido justo con él, después de cerrar la mina se perdieron muchas cosas, se ha ido mucha gente».

En las artes plásticas la comercialización de las obras siempre deja una estela de opiniones y maneras de crear. Para Elvis Céllez, comercializable puede ser todo.

«No estoy en contra del mercado, lo que no me gustaría es traicionarme a mí mismo. Está el que hace para vender y el que vende lo que hace. Yo quisiera siempre vender lo que hago, pero mi arte está más comprometido con otros códigos, una obra intelectual con cierto discurso social. Todo el mundo quiere vender, pero si me pasa como a Van Gogh, bienvenido sea. Hago lo que me gusta sin ningún tipo de tabú».

Para Céllez la reapertura de una escuela de artes visuales en Pinar del Río es vital. «Muchos artistas jóvenes quieren trabajar y falta lo que daría la escuela de arte en cuanto a ideas, conceptos. La academia te ayuda a encaminar tu discurso, a llegar a lugares impensables. Te puedes superar en la técnica y descubrir los derroteros, hasta dónde tu comprometimiento con la obra y hasta dónde la comercialización. Confío en que en algún momento la tengamos nuevamente».

Al decir de Rufo Caballero su trabajo no discurre exento de connotaciones sociológicas. Es la antropología, el centramiento definitivo en el hombre, la matriz de su poética y el valor estético que lo apartan consistentemente de todos los fundamentalismos de última hora.

Tomado de Guerrillero

www.guerrillero.cu

17 de febrero de 2020