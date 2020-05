Ana Luisa frente al banco de tabaco por más de 20 años

COVID-19

Ana Luisa Pérez Pérez, es mujer de poco hablar, en contraste a ello sus manos no cesan de moverse, cuando sentada al banco abre y despalilla cada hoja de tabaco.

En la labor que realiza en la Unidad Empresarial de Base (UEB) V-D- 10, al norte de Minas de Matahambre, lleva más de 20 años. Ella es una de las trabajadoras destacadas del centro.

De sus experiencias compartió con Radio Minas a propósito de celebrarse, este 29 de mayo, "Día del trabajador tabacalero"

"Me presenté en este lugar en busca de trabajo, tenían plazas vacantes, me aceptaron a prueba durante un mes.

Empecé, no tenía idea de la actividad que se realizaba, pero suponía que no era tan difícil, me enseñaron, una compañera llamada Ninfa fue quien más me ayudó.

En aquel tiempo trabajábamos la jicotea, teníamos que abrir las hojas y agruparlas por clases según sus características y plancharlas.

Pero sí me resultó un poco duro. El fuerte olor del tabaco me mareaba, el dedal era extraño, el calor sofocante, sin embargo tenía necesidad en el hogar y persistí.

Poco a poco me fui acostumbrando a los malestares y ya hoy, no es que no lo sienta, pero los asimilo mejor.

Actualmente soy una de las más largas, así decimos nosotros cuando tenemos más habilidades y logramos cumplir y sobre cumplir la norma. En mi caso despalillo 25 y 30 libras de tabaco en una jornada laboral.

La tarea que hacemos consiste en beneficiar el tabaco, le llamamos así a quitarle la vena central a la hoja y agruparla según la clase.

Trabajamos el capote, el HB que debe quedar bien organizado, punta con punta, y la tripa que se desvena al 50 por ciento. Todo con la calidad requerida para entregarlo como producción terminada.

El salario es bastante aceptable, nos pagan por resultados y como sobre cumplo la norma obtengo buena ganancia."

Este 29 de mayo Ana Luisa decidió, junto con sus compañeros, renunciar al acostumbrado día festivo y brindar un aporte a la producción, teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa el país, por la situación epidemiológica, debido a la presencia de la Covid-19 y el arrecio del bloqueo económico y financiero de Estados Unidos sobre la Isla.

Para ella, su colectivo y todos los trabajadores del sector tabacalero en Cuba, sean las felicitaciones por parte de Radio Minas.

Por: Edilia Martínez La Rosa

Periodista de Radio Minas

Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. @ediliaminas

29 de mayo de 2020