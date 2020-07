Ubaldo apuesta por mayores producciones de hortalizas

COVID-19



Cercano a los 70 años de edad, Ubaldo Ledesma López continúa como productor principal en el organopónico del pozo número dos, Capitán Alberto Fernández en Minas de Matahambre.

El tiempo no aminora los deseos de desarrollar esta tarea, con las exigencias que demanda la misma.

Sentado en el sofá de su sala, me contó del esfuerzo y bregar en estos días donde la COVID-19 reta a cada campesino.



Ubaldo narra su relación con la tierra y los frutos que obtiene.



“Tengo sembrado en estos momentos habichuela, pepinos, quimbombó, calabaza y maíz.

Estos 44 canteros los atiendo con mucha materia orgánica, los escardo siembre que veo la hierba aparecer.

Llego temprano, a las siete ya estoy en acción y no me paro hasta las once, después regreso alrededor de las tres hasta bien tarde.

Hay que estar al tanto de cada una de las siembras, darles seguimiento, ver si son atacadas por insectos.

Muy importante es utilizar el riego adecuado, que ayude al crecimiento pleno de las hortalizas.

Aquí en esta actividad hay que trabajar diario, a reventarse, a mí no hay quien me haga cuento, me he echado la vida entera en la vega.

Hay que trabajar duro, aquí no puede venirse a pintar monos.



Las hortalizas que producimos van destinadas a los círculos infantiles, al policlínico José Elías Borges, Restaurante de la Familia y la Casa de Abuelos.



Son personas que requieren una alimentación adecuada, con una dieta balanceada.

Yo digo que sí el hombre es bueno la tierra es buena, depende del interés que le pongas al asunto.

Hay mucha gente que no quiere hacer nada, no quiere aportar y el momento es de trabajar.

El presidente de nuestro país nos está pidiendo sembrar cada pedacito de tierra fértil y muchas personas no responden al llamado.



Hay que ser conscientes, hay que echar “pá lante”, sacrificarse.

Ubaldo Ledesma López, sigue adelante con la esperanza de plantar más y lograr producciones superiores, que satisfagan las demandas crecientes de los habitantes del norteño municipio.

Por: Juan González Cabanas

Periodista de Radio Minas

@juanyminas

1 de julio de 2020